نينوى.. اجتماع لحل ملف تسوية الملاكات المدرسية والتدخلات السياسية في عمل التربية

2024-12-11 16:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقدت لجنة تسوية الملاكات في نينوى، يوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة موضوع تسوية الملاكات المدرسية والتدخلات في مديرية تربية المحافظة.

وقال عضو مجلس نينوى، هشام الهاشمي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة تسوية الملكات، التي تضم أعضاء في مجلس المحافظة، اجتمعت اليوم، وناقشت موضوع الملاكات المدرسية والتدخلات السياسية في تعيين المسؤولين في مديرية التربية، والتدخل في ملف الملاكات المدرسية ونقلهم، ما أثر سلبا على العملية التربوية في المحافظة".

وفي وقت سابق كشف مصدر في تربية نينوى عن تدخلات سياسية في تربية نينوى من قبل بعض الجهات المتنفذة، وبين أن تلك التدخلات أسفرت عن تغيير الملاكات المدرسية ما تسبب بخلو مدارس بعض المناطق من المعلمين والمدرسين.

والأسبوع الماضي، نظم أهالي منطقة بادوش شمال غرب الموصل تظاهرة احتجاجا على خلو مدارس منطقتهم من الكوادر التدريسية، فيما ناشدوا محافظ نينوى ووزير التربية وضع حد لتدخلات الجهات السياسية في التلاعب بملف الملاكات المدرسية.