تغييرات إدارية تطال أربع بلديات في ديالى.. وثيقة

2024-12-11 16:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر محافظ ديالى، عدنان محمد عباس التميمي، اليوم الأربعاء، أمراً إدارياً يقضي بإجراء تغييرات في إدارات أربع بلديات ضمن المحافظة.

واستند القرار، إلى "الصلاحيات القانونية وضرورات المصلحة العامة"، وشمل إعفاء أربعة مديرين وتكليف آخرين بدلاً منهم لمدة ثلاثة أشهر.

ووفقاً للكتاب الرسمي، وتنشره ادناه وكالة شفق نيوز، جاءت التغييرات كما يلي:

إعفاء مدير بلدية خانقين "علي زهوري رشيد"، وتكليف "جمال جميل حمد" بمهام إدارة البلدية.

إعفاء مدير بلدية جلولاء "عمر عبد الرحمن"، وتكليف "جمعة سلمان مهدي" بدلاً عنه.

إعفاء مدير بلدية هبهب "فرحان هاشم محمود"، وتكليف "هاشم جبار عبد الرحمن" بإدارة البلدية.

إعفاء مدير بلدية المقدادية "علي هادي محمود"، وتكليف "إيمان حسين جاسم" بإدارة البلدية.

وأكد الكتاب أن العمل بهذا القرار يسري اعتباراً من تاريخ الإخلاء والمباشرة.



