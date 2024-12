2024-12-11 16:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر أثارت زيارة رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، إلى العاصمة الفرنسية باريس تساؤلات حول الفوارق بين نشاطات البارزاني لتعزيز العلاقات الدولية، وانشغالات أعضاء مجلس النواب العراقي بصراعات داخلية حول تعديل قانون الأحوال الشخصية وقوانين أخرى جدلية. وخلال زيارته إلى باريس للمشاركة في حفل إعادة افتتاح “كاتدرائية نوتردام” التاريخية، التقى نيجيرفان بارزاني بالرئيس الفرنسي …

