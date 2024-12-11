2024-12-11 16:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، يوم الأربعاء، أن أزمة تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان لم تحل لغاية الآن، مشيراً إلى أن أغلب الأسر الكوردية تعيش وضعاً صعباً نتيجة تأخير صرف الرواتب.

وقال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن "أغلب الأسر في إقليم كوردستان تعتمد على الرواتب، وللاسف هذا الموضوع ما يزال معلقا لم يحل بشكل جذري، رغم قرار المحكمة الاتحادية بشأنه".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية في بغداد مولت رواتب الشهر 10 في بداية الشهر 12، لكن رواتب الشهر 11 لم يتم تمويلها لغاية الان، بالتالي يعيش الموظفون الكورد وضعاً صعباً جداً".

وأشار كوجر، إلى أن مسالة صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، لم تحل وتحتاج إلى وقفة حقيقية من أصحاب القرار لإنهاء الأزمة، وصرف رواتب الموظفين في وقتها المحدد".

وكانت المحكمة الاتحادية، ووفق قرار صدر في شباط 2024، قد ألزمت كلاً من رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة الإقليم، بصرف رواتب الموظفين الكورد من دون أي تأخير.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أكد مجلس وزراء اقليم كوردستان، الإيفاء بجميع الالتزامات المترتبة على حكومة الإقليم في مسألة رواتب الموظفين.

وذكر بيان أصدره المجلس بعد عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، ورد الى وكالة شفق نيوز، ان "حكومة اقليم كوردستان متواصلة في جهودها مع الحكومة الاتحادية لتوفير المستحقات المالية للموظفين حيث تنتظر إرسال رواتب الشهور 10 و 11 و 12 في أقرب فرصة".

وطالب مجلس الوزراء في الاقليم، نظيره الاتحادي في بغداد بحل مشكلة عجز الرواتب بشكل جذري في جلسته المقبلة التي ستعقد في بغداد يوم غد الخميس وفقا للصلاحيات الممنوحة له ووفق المادة 60 من قانون الموازنة العامة العراقية".

هذا وقرر مجلس الوزراء في اقليم كوردستان ارسال وفد الى بغداد الأسبوع المقبل لبحث تعديل قانون الموازنة العامة.