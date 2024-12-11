2024-12-11 16:54:04 - المصدر: ايشان

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال السورية محمد البشير، اليوم الأربعاء، أن حكومته ستبقى في السلطة حتى آذار المقبل. وقال البشير إن حكومته ليس لديها عملة أجنبية، مشددا على أنها لا تملك إلا “الليرة السورية التي لا تساوي شيئا”. وأوضح أن حكومة تصريف الأعمال ورثت من نظام بشار الأسد المخلوع “تركة إدارية ضخمة فاسدة”، مشددا […]

ظهرت المقالة الحكومة السورية المؤقتة.. وعود بإعادة الأمن وتهديد بمحاسبة أفراد نظام الأسد أولاً على ايشان.



