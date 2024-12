2024-12-11 16:54:05 - المصدر: جمار

ما المطلوب اليوم من "النخبة" العراقية أمام التحوّل الكبير الذي تشهده سوريا؟ وأي مخاطر يمكن أن يشهدها العراق إذا استمر تحت عباءة إيران التي تشهد هزائم كبيرة؟ مقال مفصّل عن خيارات بغداد بعد سقوط طاغية دمشق..

