هادي العامري عن سوريا: ستدخل في دوامة العنف

2024-12-11 16:55:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أكد رئيس تحالف نبني، هادي العامري، اليوم الأربعاء، أن سوريا ستدخل في دوامة العنف. وقال العامري خلال زيارته صلاح الدين إن "سوريا كريمة واستقبلت كل المعارضة العراقية آنذاك"، مشيراً إلى أن "سوريا ستدخل في دوامة العنف ونتمنى لشعبها الحياة الكريمة". وأضاف أن "قدرات سوريا العسكرية تُدمر على ايدي الكيان الصهيوني خلافاً للقوانين الدولية".

