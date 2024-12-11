نجوم العراق.. نفط ميسان يحقق الفوز على ضيفه نوروز

2024-12-11 17:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق نفط ميسان، يوم الأربعاء، الفوز على ضيفه فريق نوروز بهدف وحيد دون مقابل، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري نجوم العراق.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب ميسان عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نفط ميسان بهدف دون مقابل لنوروز، حيث سجل الهدف ديمي داودا في الدقيقة 41.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم واثق محمد، صافرته معلنا عن نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة قفز نفط ميسان للمركز الثالث برصيد 18 نقطة، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة الثامنة بالمركز 18.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف واثق محمد، حكم ساحة، يساعده حيدر عبد الحسين، حكما اولا، وسجاد خليل حكما ثانيا، وعلي أحمد شاكر حكما رابعا، وعلاء سلام، حكم "VAR".