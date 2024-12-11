نفط ميسان يتغلب على نوروز في دوري النجوم

2024-12-11 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب فريق نفط ميسان، اليوم الأربعاء، على ضيفه نوروز بهدف وحيد لحساب منافسات الجولة 11 في دوري نجوم العراق.وانتهى الشوط الأول بتقدم نفط ميسان بهدف دون مقابل لنوروز، حيث سجل الهدف ديمي داودا في الدقيقة 43، لتنتهي المباراة لصالح نفط ميسانورفع نفط ميسان بهذا الفوز رصيده للنقطة 18 في المركز الثالث بترتيب دوري النجوم فيما تجمد رصيد نوروز عند النقطة 8 بالمركز 18.