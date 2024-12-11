نتائج مباريات الجولة السابعة لدوري النخبة العراقي لكرة اليد
2024-12-11 17:30:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أقيمت، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السابعة من دوري النخبة العراقي لكرة اليد لموسم 2024-2025، وشهدت نتائج مثيرة.
في المباراة الأولى، حقق فريق الفتوة فوزاً مستحقاً على نظيره السليمانية بنتيجة (26-22)، في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية.
وفي المباراة الثانية، تمكن فريق الجيش من الانتصار على فريق بلدية البصرة بنتيجة (31-22)، ليعزز موقعه في جدول الترتيب.
وتتواصل منافسات الدوري بمواجهات حاسمة في الجولات المقبلة، وسط منافسة قوية بين الفرق الطامحة لتحقيق اللقب.
أقيمت، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السابعة من دوري النخبة العراقي لكرة اليد لموسم 2024-2025، وشهدت نتائج مثيرة.
في المباراة الأولى، حقق فريق الفتوة فوزاً مستحقاً على نظيره السليمانية بنتيجة (26-22)، في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية.
وفي المباراة الثانية، تمكن فريق الجيش من الانتصار على فريق بلدية البصرة بنتيجة (31-22)، ليعزز موقعه في جدول الترتيب.
وتتواصل منافسات الدوري بمواجهات حاسمة في الجولات المقبلة، وسط منافسة قوية بين الفرق الطامحة لتحقيق اللقب.