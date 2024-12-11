نتائج مباريات الجولة السابعة لدوري النخبة العراقي لكرة اليد

2024-12-11 17:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأقيمت، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة السابعة من دوري النخبة العراقي لكرة اليد لموسم 2024-2025، وشهدت نتائج مثيرة.في المباراة الأولى، حقق فريق الفتوة فوزاً مستحقاً على نظيره السليمانية بنتيجة (26-22)، في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية.وفي المباراة الثانية، تمكن فريق الجيش من الانتصار على فريق بلدية البصرة بنتيجة (31-22)، ليعزز موقعه في جدول الترتيب.وتتواصل منافسات الدوري بمواجهات حاسمة في الجولات المقبلة، وسط منافسة قوية بين الفرق الطامحة لتحقيق اللقب.