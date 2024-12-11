2024-12-11 17:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

شهدت محافظة البصرة، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، زيارة أكثر من 140 سفيرًا وقائمًا بالأعمال فضلا عن منظمات أممية للإطلاع على واقع المحافظة.

ووصف رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، هذه الزيارة بأنها حدث تاريخي، فيما أشار إلى أنها "ستفتح الباب أمام كبرى الشركات العالمية للإستثمار بالمحافظة".

وأشار الفريجي إلى، أن "زيارة السفراء إلى المحافظة ستستمر لثلاثة أيام، ونطمح لفتح افاق التعاون مع هذه الدول بمجال الاعمار والخدمات".

وأوضح، أن "الوفد الدبلوماسي سيصل اليوم مساءً الى المحافظة، وهم يمثلون دولا كثيرة سواء سفراء او قائم بالأعمال أو نائب سفير، فضلا عن البنك الدولي واليونسكو واليونيسيف".

وبين الفريجي، أن "اخبار المحافظة وصلت إلى دول العالم كافة لما حظيت به من تقدم بالقطاعات والبنى التحتية والاستثمارات، وهي اليوم ستكون قبلة الدبلوماسيين، في رحلة للاطلاع على التطور فيها، ونحن في حكومة البصرة اكملنا الاستعدادات لهذا الحدث".