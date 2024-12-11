سفارة العراق في أنقرة تفتتح منظومة إصدار البطاقة الموحدة

2024-12-11 17:35:01 - المصدر: واع

بغداد-واعافتتحت سفارة جمهورية العراق لدى أنقرة، اليوم الأربعاء، منظومة إصدار البطاقة الموحدة التجريبيّ.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "سفير جُمْهُوريَّة العراق لدى أنقرة ماجد اللجماويّ، افتتح اليوم الأربعاء المُوافِق 2024/12/11 منظومة إصدار البطاقة الموحدة التجريبيّ في مبنى السفارة في العاصمة التركيَّة أنقرة، حيث تمّ نصب وتشغيل أجهزة المنظومة في القسم القنصليّ في السفارة، بحضور وفد من وزارة الداخلية العراقيَّة".وقال اللجماويّ في كلمة له خلال حفل الافتتاح - بحسب البيان- إن "هذه الخطوة تأتي في إطار جُهُود الحكومة العراقيَّة لتحسين خدمات الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وتسهيل إجراءات إصدار البطاقات الوطنية للمواطنين العراقيين في الخارج، فضلاً عن تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من السفر إلى العراق من أجل إصدارها"، مُشيراً إلى أن "السفارة ماضية في اتخاذ إجراءات فعّالة لأجل تبسيط الإجراءات أمام المواطنين المقيمين في الجُمْهُوريَّة التركيَّة وفي مُختلِف المجالات".وأشاد اللجماويّ بـ"الجُهُود الكبيرة التي بذلتها وزارتي الخارجيَّة والداخليَّة لتحقيق هذا المشروع المهم"، مُثمناً "جُهُود العاملين في مديرية الأحوال المدنيَّة والجوازات والإقامة بوزارة الداخليَّة في نصب المنظومة في السفارة".وأضاف، أننا "نحث موظفيّ السفارة على بذل قصارى جُهُودهم من أجل عدم تأخير المواطنين وإنجاز مُعاملاتهم بكل يسر وانسيابيَّة، ووجهنا بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين بالشكل الذي يليق بهم، وهناك حرص كبير من قبل الحكومة العراقيَّة على منح البطاقة الوطنية لجميع المواطنين العراقيين المقيمين في تركيا".