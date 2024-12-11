2024-12-11 17:35:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن العراق حقق تقدماً ملموساً في تعزيز وحماية حقوق المرأة.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العراق يؤكد مجدداً وقوف ضد كافة أشكال العنف ضد المرأة، ودعمها لجهود المؤسسات العراقية التي تنفذ (حملة 16 يومأ لمناهضة العنف ضد المرأة)".وأضاف البيان، أن "جمهورية العراق تجدد التزامها بإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، لما يشكله هذا العنف من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، إضافة إلى كونه عائقاً أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية".وأشار البيان الى، أن "الحملة الدولية تمثل فرصة لتأكيد التزام العراق الراسخ بمواجهة التمييز ضد النساء ورفض كافة أشكال العنف الموجه ضدهن"، مبينا أن "جمهورية العراق تنضم إلى الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على العنف ضد المرأة باعتباره قضية إنسانية تمس المجتمع بأسره".وواصل البيان، أن "جمهورية العراق حققت تقدماً ملموساً في تعزيز وحماية حقوق المرأة، وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية والعامة، فحقوق المرأة مكفولة دستورياً، ومضمونة بموجب القوانين الوطنية، ومطبقة في السياسات والاستراتيجيات الحكومية، كما كان للمرأة العراقية دور محوري في الخطط والبرامج التي وضعت لإعادة التأهيل والاندماج، وترسيخ الأمن والاستقرار بعد الانتصار على الإرهاب، وهي اليوم تمثل ركيزة أساسية في الخطط الحكومية والتشريعات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، مع الحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع".واختتم البيان، أن "جمهورية العراق تسلط الضوء على ما تعانيه المرأة الفلسطينية من انتهاكات وعنف موجه من قبل سلطات الكيان الصهيوني، ويجدد العراق دعوته للمجتمع الدولي إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة العنف الذي تتعرض له المرأة الفلسطينية، وإدانة جميع أشكال الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال".