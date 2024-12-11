الدولار يتراجع في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

2024-12-11 17:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينارالعراقي، عصر الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلكبالتزامن مع إغلاق البورصة .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاقبورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150450 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم150600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفةبالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي، مقابل100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار، مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 149850ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149750 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.