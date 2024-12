تحديد أبرز طرق تقليل “التلاعب” بأسعار الصرف واستقرار العملة الوطنية

2024-12-11 18:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر كشف مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، طرق تقليل التلاعب بأسعار الصرف واستقرار العملة الوطنية فيما اكد تقليل استخدام العملات الأجنبية في العمليات غير المنتجة. وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “عراق اوبزيرفر”: إن “توجيهات رئيس الوزراء للسلطتين النقدية والمالية شددت على تكثيف إجراءات التفتيش والرقابة على التحويلات المالية …

