الصين تدرس خفض قيمة اليوان خلال 2025 لتعزيز مرونة الاقتصاد

2024-12-11 18:10:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشفت وسائل إعلام عالمية، اليوم الأربعاء، عن دراسة الصين بالسماح لليوان بالضعف خلال عام 2025، في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بتعريفات جمركية محتملة قد يفرضها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بحسب وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر مطلعة.وتُعَد هذه الخطوة تحولًا استراتيجيًا من قِبل بكين، في اعتراف بضرورة اتخاذ تدابير اقتصادية لتعزيز مرونة الاقتصاد الصيني في مواجهة التحديات التجارية.وذكرت المصادر أن هذه المناقشات تمثل تغييرًا عن النهج المعتاد للصين، الذي يركز على استقرار سعر الصرف. ورغم أن بنك الشعب الصيني لن يُعلن عن هذا التوجه بشكل رسمي، فإنه يُتوقع أن يُفسح المجال للأسواق لتلعب دورًا أكبر في تحديد قيمة اليوان.وكذلك، أشار تقرير الوكالة الإخبارية العالمية إلى احتمالية ارتفاع سعر زوج الدولار يوان إلى مستوى الـ 7.50 كجزء من استراتيجية لتعويض الآثار الاقتصادية لأي تصعيد تجاري جديد.