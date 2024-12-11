العامري يجتمع مع قيادة عمليات كركوك ويؤكد أهمية الجاهزية القصوى

2024-12-11 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، اليوم الأربعاء، أهمية الجاهزية القصوى للقطعات العسكرية.وذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لمنظمة بدر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن" الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري عقد اجتماعا مع قيادة عمليات كركوك ضمن زيارته التي يجريها للمحافظة".وأضاف البيان، أن" العامري أكد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون لتحقيق الجاهزية القصوى، كما هنأ بمناسبة حلول ذكرى عيد النصر على الإرهاب".وأضاف، أن "هذه الانتصارات لم تتحقق لولا الدماء التي قدمها أبناء الحشد الشعبي والجيش والشرطة ومختلف صنوف القوات المسلحة".