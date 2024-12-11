قبل انطلاق خليجي 26.. إقالة مدرب منتخب قطر الإسباني لوبيز

2024-12-11 18:20:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنهاء ارتباطه بالإسباني ماركيز لوبيز مدرب المنتخب الأول، وتعيين مساعده ومواطنه لويس غارسيا خلفا له.ونشر الاتحاد القطري تدوينة على حسابه في منصة "إكس" قدم خلالها الشكر للمدرب الإسباني "على الجهود الكبيرة والإنجازات التي حققها خلال فترة إشرافه على تدريب منتخبنا الوطني، كل التوفيق لك في مسيرتك".وأوضح في بيان مقتضب "الاتفاق على تكليف الإسباني لويس غارسيا مدربا جديدا للعنابي، في كأس الخليج 26 في الكويت".وأشار البيان إلى، أن" غارسيا المدرب الأسبق لنادي إسبانيول أعرب عن امتنانه للاتحاد وللمدرب السابق على إتاحة الفرصة له لقيادة المنتخب القطري خلال كأس الخليج التي ستقام خلال الفترة ما بين 21 ديسمبر الحالي حتى الثالث من يناير المقبل.وكان ماركيز لوبيز تولى تدريب المنتخب القطري منذ السادس من ديسمبر 2023 بديلا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي أقيل من منصبه قبلها، وقاد "العنابي" إلى الظفر بكأس آسيا 2023 التي جرت في الدوحة مطلع العام 2024 دون خسارة.وقاد ماركيز المنتخب القطري في 17 مباراة فاز في 12 منها وتعادل في اثنتين، وخسر ثلاث مباريات.وكانت الهزائم الثلاث لماركيز لوبيز خلال المرحلة الثالثة من تصفيات مونديال 2026 الأمر الذي عقد وضعية المنتخب القطري الذي وجد نفسه في المركز الثالث في المجموعة الأولى متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن الإمارات الثالثة وست عن أوزبكستان الثانية وتسع عن إيران المتصدرة.