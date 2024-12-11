البابا فرنسيس يوجه رسالة للجماعات المسلحة في سوريا

2024-12-11 18:30:21 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

وجه البابا فرنسيس، اليوم الاربعاء، رسالة إلى الجماعات المسلحة التي استولت على نظام الحكم في سوريا





وخلال عظته الأسبوعية في الفاتيكان قال البابا: "آمل أن يجدوا حلولا سياسية تعزز الاستقرار والوحدة في سوريا على نحو مسؤول ودون صراعات أو انقسامات أخرى".





وفي أول تصريحات علنية للبابا بشأن سوريا منذ انتهاء حكم بشار الأسد، دعا الجماعات المتعددة في سوريا إلى "السير معا بود واحترام متبادل من أجل خير الأمة".