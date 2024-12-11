"أوبك" تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2025

2024-12-11 18:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الأربعاء، منتوقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على الخام إلى 1.4 مليون برميل يومياً في العام2025.

وقالتالمنظمة إنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 بمقدار 210 آلاف برميليومياً، إلى 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنةً بالتقديرات السابقة.

كماخُفضت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2025 بمقدار 90 ألف برميل يومياً،لتصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً.

ورفعت"أوبك" في تقريرها الشهري الصادر اليوم، توقعات نمو الإمدادات من خارجدول إعلان التعاون في 2024، إلى 1.3 مليون برميل يومياً، في حين تم تثبيت التوقعاتلعام 2025 عند 1.1 مليون برميل يومياً.

وعدلتالمنظمة توقعات الطلب على نفط دول إعلان التعاون، حيث خُفضت التوقعات في 2024 إلى42.4 مليون برميل يومياً، وإلى 42.7 مليون برميل يومياً في 2025.

وقررتمنظمة "أوبك" تثبيت تقديرات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2024 عند 3.1%،مع الحفاظ على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2025 عند 3%، وسط تحولاتاقتصادية متسارعة في مختلف أنحاء العالم.

أمابالنسبة للإنتاج النفطي، فقد شهد إنتاج "أوبك" ارتفاعاً قدره 104 آلافبرميل يومياً ليصل إلى 26.657 مليون برميل يومياً في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.كما ارتفع إنتاج الدول خارج "أوبك" والمشاركة في إعلان التعاون بمقدار219 ألف برميل يومياً، ليبلغ 14 مليون برميل يومياً. في حين ارتفع إنتاج دول إعلانالتعاون بمقدار 323 ألف برميل يومياً ليصل إلى 40.665 مليون برميل يومياً في الشهرذاته.