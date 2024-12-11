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استطلاع عراق أوبزيرفر.. ماهو تعليقك على حرق قبر حافظ الأسد والد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في مدفنه بمسقط رأسه القرداحة؟

استطلاع عراق أوبزيرفر.. ماهو تعليقك على حرق قبر حافظ الأسد والد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في مدفنه بمسقط رأسه القرداحة؟
استطلاع عراق أوبزيرفر.. ماهو تعليقك على حرق قبر حافظ الأسد والد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في مدفنه بمسقط رأسه القرداحة؟
2024-12-11 18:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

دمشق/ متابعة عراق اوبزيرفر استطلاع عراق أوبزيرفر.. ماهو تعليقك على حرق قبر حافظ الأسد والد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في مدفنه بمسقط رأسه القرداحة؟ – عمل مدان – ⁠رد فعل طبيعي – ⁠لا يهمني الموضوع

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استطلاع عراق أوبزيرفر.. ماهو تعليقك على حرق قبر حافظ الأسد والد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في مدفنه بمسقط رأسه القرداحة؟

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