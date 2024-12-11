استطلاع عراق أوبزيرفر.. ماهو تعليقك على حرق قبر حافظ الأسد والد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في مدفنه بمسقط رأسه القرداحة؟
2024-12-11 18:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر
دمشق/ متابعة عراق اوبزيرفر استطلاع عراق أوبزيرفر.. ماهو تعليقك على حرق قبر حافظ الأسد والد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في مدفنه بمسقط رأسه القرداحة؟ – عمل مدان – رد فعل طبيعي – لا يهمني الموضوع
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