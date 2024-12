2024-12-11 18:36:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

دمشق/ متابعة عراق اوبزيرفر استطلاع عراق أوبزيرفر.. ماهو تعليقك على حرق قبر حافظ الأسد والد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في مدفنه بمسقط رأسه القرداحة؟ – عمل مدان – ⁠رد فعل طبيعي – ⁠لا يهمني الموضوع

