الإطاحة بشبكة "دعارة" وإتجار بالبشر في بغداد

2024-12-11 18:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بالإطاحة بشبكة "دعارة"وإتجار بالبشر وإلقاء القبض على أفرادها بالجرم المشهود جنوبي العاصمة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية داهمت منزلاً في منطقة البوعيثةالتابعة للدورة جنوبي بغداد واعتقلت 11 شخصاً بينهم رجلان والمتبقي نساء وفتياتشابات، بالجرم المشهود وهم يمارسون الدعارة والتجارة بالبشر".

وأضافأنه "تم اعتقالهم وتسليمهم إلى مكتب مكافحة الإتجار بالبشر وفق إجراءات أصولية".