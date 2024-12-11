ناقد محلي: مهرجان بغداد الدولي للمسرح فرصة للتواصل والارتقاء بالفن الهادف

2024-12-11 19:25:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - فاطمة رحمةأكد الناقد المحلي أبو بكر محمد أن مهرجان بغداد الدولي للمسرح فرصة للتواصل والارتقاء بالفن الهادف والاطلاع على الأفكار والعمل المسرحي بأحدث تقنياته.وقال أبو بكر محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المهرجانات بشكل عام، تسهم في التعرف على ثقافات العالم والاطلاع على الأفكار والعمل الميداني سواء في مهرجان بغداد الدولي للمسرح، أم مهرجانات ومؤتمرات في ميادين معرفية وجمالية".وأضاف محمد، أن "المهرجانات تسهم باطلاع فئات المتخصصين وغير المتخصصين على مكنونات التظاهرات الفكرية الرصينة، وصولاً إلى منهجية نشر ثقافة الحوار".وتابع، أنه "من مميزات وحسنات مهرجان بغداد الدولي للمسرح توفير فرصة الاطلاع عن كثب على عروض محلية وإقليمية وعربية وعالمية في أحدث ما وصلته الساحات الثقافية مسرحيا وهو فرصة للتواصل والارتقاء بالفن الهادف كونه يضم عروضاً مسرحية رصينة".وأوضح، أن "المسرح يمثل روح وأصل الثقافة الوطنية لأي بلد في العالم، وخاصة العراق ذا التاريخ العميق.. المتأصل، في طرحه الثقافي".