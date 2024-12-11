تحذير من قادم "لا يبشر بخير" للعراق

2024-12-11 19:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر النائب عن محافظة نينوى، شيروان الدوبرداني،يوم الأربعاء، من أن الوضع الحالي والقادم في العراق "لا يبشران بخير"،حسب تعبيره.

وقال الدوبرداني في منشور عبر حسابه في انستغرام وفيسبوكتابعتها وكالة شفق نيوز: "لا أريد أن أكون متشائماً في الوضع الحالي ولكنمعظم المؤشرات تشير إلى أن القادم لا يبشر بخير"، وأضاف قائلا "حفظ اللهالعراق والعراقيين من كل سوء ومكروه".

يأتي ذلك، في ظل تقارير غربية، تفيد بأن العراق مقبل علىسيناريو مقارب لما شهدته لبنان وسوريا، ضمن مخطط لإقامة شرق أوسط جديد في المنطقة،بدأ بعد أحداث السابع من أكتوبر، ولم ينته بعد.