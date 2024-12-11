السليمانية.. العثور على جثة سائق في صندوق سيارته والشرطة تعلق

2024-12-11 19:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر محلي في السليمانية، يوم الأربعاء، بالعثور على جثة سائق سيارةأجرة "تكسي" في صندوق سيارته وسط المدينة، فيما أوضحت شرطة السليمانيةأنه لا توجد أي معلومات عن الجريمة لغاية الآن والتحقيقات جارية لمعرفة ملابساتها.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الشرطة تمكنت من العثور على جثة رجل داخلصندوق سيارته بالقرب من علوة السليمانية".

وأضافأن "جثة الرجل عليها آثار إطلاقات نارية"، مشيراً إلى أن "الضحيةكان يعمل سائق سيارة أجرة وتم الإبلاغ عن فقدان أثره منذ يوم أمس".

بدورهأوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة السليمانية، النقيب سركوت أحمد، في تصريح لوكالةشفق نيوز، إن "الجثة تعود لمواطن، وتم العثور عليها داخل صندوق سيارة في موقعقريب من علوة السليمانية".

وبينأن "التحقيقات جارية من قبل جهاز الآسايش، الذي يتولى متابعة تفاصيل الجريمة،ولا توجد حتى الآن أية معلومات إضافية حول الأسباب أو الجناة المحتملين".

وتأتيهذه الجريمة وسط مخاوف متزايدة من تكرار الحوادث الأمنية التي تستهدف المواطنين فيالمنطقة، وجهاز "الآسايش"، المسؤول عن الأمن الداخلي في إقليم كوردستان،يشرف عادة على مثل هذه القضايا للتحقيق في ملابساتها والوصول إلى النتائجالنهائية.

وقدأثارت الجرمة جدلاً بين الأوساط المحلية، حيث تنتظر العائلات والجهات الحقوقيةتوضيحات رسمية أكثر بشأن الحادث.

وأشارتمديرية الشرطة إلى أن أي تطورات أو معلومات إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقاً فورالانتهاء من التحقيقات، داعية المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية للإبلاغعن أي حادث أمني.