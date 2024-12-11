أول ظهور للصدر بعد قرار الاعتزال عن الناس (صورة)

2024-12-11 19:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

زار زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، (11 كانون الأول 2024)، مرقد والده في مدينة النجف وذلك في أول ظهور له بعد قرار اعتزاله عن الناس.

وكان الصدر قد قرر مؤخراً، اعتزال الناس والحياة العامة احتجاجا على تصرفات بعض اتباعه.

وقالت مصادر مقربة من زعيم التيار، ان: "دوافع هذا القرار جاءت بسبب شعور الصدر بأن الناس لا تزال الى هذه اللحظة تنجر خلف مخططات الغرب والفاسدين بعيدةً عن ذوقـه وتوّجهاته وتعليماته" حسب تعبيرها.

وأقدم عدد من الأشخاص منسوبون للتيار الصدري بتمزيق صور وجداريات لشخصيات قيادية في "محور المقاومة"، الأمر الذي دفع بقيادات من التيار الصدري إلى إلقاء القبض على الفاعلين وتسليمهم للقوات الامنية.











