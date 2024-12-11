2024-12-11 19:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (11 كانون الأول 2024)، ومع وفد من وزارة الخارجية الأمريكية، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون السياسية جون باس، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط بربارا ليف، العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "جرى، خلال اللقاء، التأكيد على التنسيق المشترك بخصوص الأوضاع في سوريا، وأهمية أن تكون هناك مرحلة انتقالية تضمّ جميع الأطراف، وتحفظ حقوق المكونات كافة، من أجل ترسيخ الاستقرار داخل سوريا".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن "العراق يؤدي دوره في التواصل مع الأشقاء والأصدقاء للتشاور بشأن الأوضاع السورية، وأهمية احترام إرادة الشعب السوري في تقرير مستقبله".

من جانبه، بين رئيس الوفد الأمريكي، أنّ "العراق شريك أساسي في المنطقة،" مؤكداً "أهمية التشاور معه بشأن تطورات الأحداث، كما عبَّر عن التزام التحالف الدولي بحماية أمن العراق وسيادته من أي تهديد خارجي".



