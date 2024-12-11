2024-12-11 19:40:20 - المصدر: قناة الاولى

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وفداً من وزارة الخارجية الأمريكية، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون السياسية السيد جون باس، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط السيدة بربارا ليف، حيث بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها.





وجرى، خلال اللقاء، التأكيد على التنسيق المشترك بخصوص الأوضاع في سوريا، وأهمية أن تكون هناك مرحلة انتقالية تضمّ جميع الأطراف، وتحفظ حقوق المكونات كافة، من أجل ترسيخ الاستقرار داخل سوريا.





وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن العراق يؤدي دوره في التواصل مع الأشقاء والأصدقاء للتشاور بشأن الأوضاع السورية، وأهمية احترام إرادة الشعب السوري في تقرير مستقبله.





من جانبه، بين السيد باس أنّ العراق شريك أساسي في المنطقة، مؤكداً أهمية التشاور معه بشأن تطورات الأحداث، كما عبَّر عن التزام التحالف الدولي بحماية أمن العراق وسيادته من أي تهديد خارجي.







