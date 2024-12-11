البصري: جهاز الأمن الوطني لن يتوانى عن ملاحقة المجرمين

2024-12-11 19:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري، اليوم الأربعاء، لعوائل شهداء حادثة الفلوجة، أن الجهاز لن يتوانى عن ملاحقة المجرمين.وذكر الجهاز في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري، زار- برفقة الفريق السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة- مجلس عزاء شهداء الجهاز الذين استشهدوا أثناء تنفيذ الواجب المقدس".وأكد البصري خلال حديثه مع عوائل الشهداء- بحسب البيان- أن "دماء الشهداء ستظل حافزاً لمواصلة الجهود في حماية أمن الوطن"، مشدداً على، أن "الجهاز لن يتوانى عن ملاحقة المجرمين، وأن تضحيات الأبطال ستُخلد كرمزٍ للإصرار على اجتثاث الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار".وتعهد البصري، بـ "القصاص العادل من بقايا فلول العصابات الإرهابية".