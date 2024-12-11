2024-12-11 19:50:02 - المصدر: واع

متابعة - واع‎أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رسميا، اليوم الأربعاء، اختيار الملف الثلاثي "المغرب - إسبانيا - البرتغال" ‎لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، وفوز السعودية باستضافة نهائيات كأس العالم 2034 وذلك في الاجتماع الاستثنائي الذي عقده اليوم.‎وقد شهد الاجتماع الاستثنائي لمؤتمر الفيفا اليوم مناقشة ملفي استضافة كأس العالم 2030 و2034، حيث فاز الملف الثلاثي"“المغرب، إسبانيا، البرتغال" باستضافة نسخة 2030، بعد أن كان الملف الوحيد على طاولة الترشح.‎وتُعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها دولة عربية كأس العالم، بعد النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر 2022، فيما ستكون المملكة العربية السعودية، ثالث دولية عربية تستضيف المونديال، بعد فوزها بنسخة 2034.