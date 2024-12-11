بغداد.. اعتقال 5 مطلوبين بينهم هارب من سجن بادوش

2024-12-11 19:50:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأربعاء،اعتقال خمسة مطلوبين، بينهم عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة ومتهم هارب من سجن"بادوش" بجانب الكرخ من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القطعاتالامنية ألقت القبض على خمسة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة لتجارةوترويج المواد المخدرة مكونة من شخصين اثنين ضبط بحوزتهما عجلتين اثنتين بعد كمينمحكم نصب لهما".

وأضافت أن "متهماً آخر ألقي القبض عليه كان هارباًمن سجن بادوش، وذلك في مناطق (البو عامر، حميد الشعبان، ابو شمع، حي الرسالة) ضمنقضائي المحمودية وابي غريب بجانب الكرخ".

وكان مصدر أمني، أفاد أمس الثلاثاء، بأن قوة أمنية القتالقبض على أحد الهاربين من سجن بادوش ، وذلك خلال كمين جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحدالهاربين من سجن بادوش، (تولد 1984)، والمطلوب وفق المادة 4/إرهاب"، مبينا أنالعملية تمت ضمن منطقة أبو شمع في قضاء المحمودية جنوب بغداد، بعد نصب كمين محكمخلال عملية متابعة دقيقة.

وفي حزيران 2014، قامت عناصر تنظيم داعش، بعد سيطرتها علىمحافظة نينوى، بتهريب 1400 سجين من سجن بادوش الكائن غرب الموصل.