2024-12-11 19:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ خطف فريق الشرطة ثلاث نقاط صعبة من مضيفه الكرخ، مساء اليوم الأربعاء، ضمنمنافسات الجولة 11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرتالمباراة على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الخامسة مساءً وانتهت لصالح الشرطةبنتيجة 2-1.

وانتهىالشوط الأول بتقدم فريق الكرخ بهدف دون رد للشرطة جاء الهدف في الدقيقة 37 عن طريقاللاعب كريست ميرفيلز.

وأدركالشرطة التعادل في الشوط الثاني في الدقيقة 67 عن طريق المحترف لوكاس سانتوس، وفيالثواني الأخيرة من نهاية اللقاء سجل الشرطة هدفاً قاتلاً من ركلة جزاء نفذهابنجاح اللاعب سجاد جاسم في الدقيقة 90+14.

وشهداللقاء طرد لاعب الكرخ البرازيلي كارلوس كايو بعد إشهار حكم اللقاء البطاقةالحمراء في الدقيقة 90+15.

وبهذهالنتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 17 بالمركز الرابع وتجمد رصيد الكرخ رصيده عندالنقطة 11 بالمركز 14.

وأداراللقاء طاقم تحكيم مؤلف من الحكم اللبناني الدولي محمد عيسى حكم ساحة، يساعده كرارعباس حكماً أولاً، وسفين قادر حكماً ثانياً، ومهند مناف حكماً رابعاً، ومحمدسلمان حكم "VAR".