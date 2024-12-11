مدرب المنتخب العراقي لكرة اليد يعلن قائمة أسماء اللاعبين لبطولة الجزائر الدولية

2024-12-11 19:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن مدرب منتخب العراق لكرة اليد قتيبة أحمد، يوم الأربعاء، عن قائمةاللاعبين الذين سيمثلون البلاد في بطولة الجزائر الدولية التي ستقام خلال فترةالتوقف الدولي من 26 من الشهر الجاري وحتى اليوم الأول من العام المقبل، بمشاركةمنتخبات العراق والجزائر وتركيا.

وذكربيان لاتحاد كرة اليد، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مدرب المنتخب قتيبة أحمد وجهالدعوة إلى 19 لاعباً هم: أحمد مكي، وزين العابدين محمد، ومنتظر قاسم، وأحمد خالدعدنان، ومصطفى قحطان، وأحمد طارق، وعلي المرتضى، ومصطفى محمد أحمد، وماجد عبدالرضا، ومنتظر ناظم، ووائل حافظ، ومصطفى محمد فائق، وبدر الدين حمودي، وعلي رعد،وعلي عبد الرضا، ومحمد علي مهدي، وسجاد حمودي، وعلي صلاح، وسهند أشرف.

يذكرأن الجهاز التدريبي للمنتخب العراقي يتألف من المدرب قتيبة أحمد يساعده كل من محمدكاظم، وكاظم ناصر مدرباً لحراس المرمى.