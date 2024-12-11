2024-12-11 19:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ انتخبت الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الأربعاء، وزير النفطالإيراني محسن باك نجاد، رئيساً مؤقتاً لمؤتمر المنظمة خلال العام 2025، ووزيرالنفط العراقي حيان عبد الغني نائباً للرئيس.

وقالالوزير الإيراني باك نجاد للصحفيين عن المؤتمر الـ189 لمنظمة "أوبك"الذي عقد عبر الفيديو اليوم "لقد تم في هذا الاجتماع طرح قضايا مختلفة أهمها،تسلم إيران رئاسة الدورة المقبلة لمنظمة أوبك عام 2025"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وأضاف"كما تم في هذا الاجتماع تعيين وزير النفط العراقي نائباً لرئيس منظمة أوبك".

وأعربالوزير الإيراني عن شكره لرئيس المؤتمر ووزراء الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"على ثقتهم واختيار وزير النفط الإيراني رئيساً لمؤتمر "أوبك" عام 2025.

وقالباك نجاد "بصفتي رئيساً لمؤتمر أوبك خلال العام 2025، فإنني سألزم على نفسي،تسخير كل قدراتي وبذل قصارى جهدي لتعزيز روح التعاون والتماسك والتضامن والتقدم فيهذه المنظمة".

ويومأمس الثلاثاء، جددت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، تفويض أمينهاالعام هيثم الغيص لمدة ثلاث سنوات أخرى، وذلك خلال اجتماع افتراضي انعقد يوم أمس.

وتولىالغيص منصبه في أوائل آب/ أغسطس 2022 ليحلّ محلّ محمد باركيندو من نيجيريا، وقررت "أوبك"عقد اجتماعها العادي المقبل في 28 آيار/ مايو 2025.