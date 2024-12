السعودية تفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لعام 2034

2024-12-11 20:00:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الرياض/ متابعة عراق اوبزيرفر فازت المملكة العربية السعودية بشكل رسميًا باستضافة بطولة كأس العالم 2034 ، فهي أول دولة عربية تستضيف البطولة منفردة بالنظام الجديد، وذلك بمشاركة 48 منتخباً، حيث إن كأس العالم عام 2026 سيقام في أميركا وكندا والمكسيك، فيما ستقام نسخة عام 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، مع إقامة ثلاث مباريات في أميركا الجنوبية. وتستعد …

