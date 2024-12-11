2024-12-11 20:00:04 - المصدر: ايشان

كشفت كتائب سيد الشهداء، اليوم الأربعاء، عن انسحاب الفصائل العراقية من سوريا منذ سنتين، فيما تحدثت عن عاملين رئيسين دفعا لذلك. وقال المتحدث باسم الكتائب، الشيخ كاظم الفرطوسي، في تصريحات صحفية تابعتها منصة “إيشان”، إن “الفصائل العراقية التي كانت تقاتل في سوريا فقد انسحبت قبل حوالي سنتينة”. وأضاف، أن “الفصائل العراقية كانت قد انسحبت من […]

ظهرت المقالة كتائب أبو آلاء: عاملان رئيسان دفعا إلى انسحاب الفصائل العراقية من سوريا أولاً على ايشان.



