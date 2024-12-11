2024-12-11 20:00:04 - المصدر: ايشان

منذ عقود، وإلى لحظة سقوط بشار الأسد، مرت العلاقات العراقية – السورية بمحطات عدة بدأت بمشروع الوحدة السياسية، حتى تحولت إلى عداء وجفاء قبل الغزو الأميركي في عام 2003. بدأ العراق وسوريا خطوات على طريق تحقيق وحدة سياسية بين البلدين، وتم الاتفاق على أن يكون الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد رئيس دولة الوحدة وأن يكون […]

ظهرت المقالة ماذا بعد الجولاني؟.. العراق وسوريا من مشروع الوحدة السياسية إلى سيطرة المعارضة أولاً على ايشان.



