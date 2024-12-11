المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب يبحث التوصيات الخاصة بالاجتماع الوزاري

2024-12-11 20:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 11 - 12 (كونا ) -- بحث المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في دورته ال61 اليوم الاربعاء التوصيات والقرارات الخاصة بالاجتماع الوزاري المقرر انعقاده يوم غد الخميس في بغداد.وذكرت وزارة الصحة العراقية في بيان ان الاجتماع ناقش إعداد القرارات والتوصيات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والصحية في كل من فلسطين ولبنان واليمن والصومال والسودان.وأضاف البيان ان الاجتماع بحث كذلك سبل تعزيز التعاون العربي لتطوير النظم الصحية في المنطقة وتوحيد الجهود العربية للنهوض بالواقع الصحي وتطويره إلى جانب مناقشة بنود أخرى ستعرض أمام الاجتماع الوزاري.وعقد الاجتماع بحضور رئيس الدورة ال61 لمجلس وزراء الصحة العرب وزير الصحة العراقي صالح مهدي ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس وزير الصحة والسكان المصري خالد عاطف والأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية هيفاء شاكر مع ممثلي عمان وفلسطين وقطر والإمارات والبحرين والسعودية.(النهاية) ع ح ه / ن س ع