العامري يستذكر "مام جلال": كركوك شدة ورد وعلى الجميع نبذ الخلافات

2024-12-11 20:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، اليوم الأربعاء، أن محافظة كركوك "شدة ورد" كما وصفها الرئيس الراحل "مام جلال"، داعيا الأحزاب المقاطعة للحكومة المحلية في المحافظة، إلى الالتحاق ونبذ الخلافات.

وقال العامري، في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "زيارتنا إلى محافظة كركوك هي زيارة دعم خاصة وأن كركوك لها خصوصية وميزة كما وصفها الرئيس مام جلال بشدة الورد، وباركنا تشكيل حكومة كركوك المحلية".

ودعا الأحزاب المقاطعة للحكومة المحلية إلى "الالتحاق بالعملية السياسية والحكومة المحلية، ونبذ الخلافات السياسية للتركيز على بناء وإعمار المحافظة".

وأكد العامري على "أهمية كركوك كمدينة تتميز بتنوعها الثقافي والاجتماعي"، مشيداً بـ"دور المجلس المحلي في خدمة أهالي المحافظة".

وأضاف "زرنا القطعات العسكرية في قيادة عمليات صلاح الدين وكركوك وباركنا للقطعات ذكرى الانتصار على الارهاب الداعشي وقررنا ان نحتفل معهم في مواقعهم وتفقدهم والوقوف معهم".

وفي السياق قال رئيس مجلس محافظة كركوك محمد إبراهيم الحافظ، إن "المواقف الوطنية للحاج هادي العامري، معروفة ومشهود لها سواء في الساحة السياسية أو في جهود تحرير المناطق من الإرهاب"، مجدداً دعوته لزملائه المقاطعين للعودة والانضمام إلى مجلس المحافظة لتعزيز العمل المشترك وتحقيق تطلعات أهالي كركوك.