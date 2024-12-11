الأعرجي يشدد على أهمية الاستمرار بمحاربة بقايا داعش الإرهابي

2024-12-11 20:35:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، على أهمية الاستمرار بمحاربة بقايا داعش الإرهابي.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي استقبل في مكتبه، اليوم الأربعاء، رئيس أركان الجيش البريطاني الأدميرال توني رادكن والوفد المرافق له، بحضور السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن".وأضاف، أن "اللقاء شهد استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية، لا سيما تطورات الأحداث في سوريا"، مشيرا إلى، أن "الجانبين شددا على أهمية ضمان وحدة الأراضي السورية وأهمية استقرار المنطقة".وأكد الأعرجي، "على أهمية الاستمرار بمحاربة بقايا داعش الإرهابي".