2024-12-11 20:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، بأن قوة امنية اعتقلت 11 شخصاً بتهمة الدعارة والاتجار بالبشر في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قوة امنية داهمت أحد المنازل في البوعيثة بمنطقة الدورة واعتقلت 11 شخصاً بين امرأة وفتيات ورجلين بالجرم المشهود يمارسون الدعارة والاتجار بالبشر ".

وأضاف أن "المعتقلين تم تسليمهم الى مكتب مكافحة الاتجار بالبشر لاتخاذ الإجراءات الأصولية بحقهم".



