إحصائية سنوية لأمن السليمانية تكشف عدد المعتقلين بتهمة المخدرات

2024-12-11 20:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت إحصائية رسمية، اليوم الأربعاء، (11 كانون الأول 2024)، عن عدد المعتقلين في تهمة المخدرات والكميات المضبوطة منها في السليمانية خلال عام 2023.

وقالت مديرية مكافحة المخدرات في آسايش السليمانية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه تم "خلال 11 شهرا من عام 2024 من ضبط أكثر من ثلاثة أطنان من المواد المخدرة منها الهيرويين والكوكاكيين وحبوب الكبتاغون والكريستال والترياق والحشيش وحبوب الهلوسة والأسيد وحبوب الترامادول"، مشيرة إلى "مصادرة 121 ألفاً و330 حبة تصنف في خانة المخدرات".

وأضافت، أن "مديرية مكافحة المخدرات في جهاز أمن الإقليم نفذت في العام الجاري 23 عملية أمنية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية" لافتة إلى "تفكيك 25 شبكة مخدرات محلية ودولية بالإضافة إلى اعتقال 1019 شخصا بتهمة المخدرات".

وأكدت أسايش السليمانية، ان "تجار المخدرات سعوا في الكثير من الأحيان لاتخاذ أراضي إقليم كردستان معبرا لتهريب المخدرات".