أربيل.. القبض على متهمين بإطلاق النار وإصابة شخص

2024-12-11 20:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عنإلقاء القبض على شخصين متهمين بإطلاق النار خلال مشاجرة وأصيب شخص بجروح.

وجاءفي بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن مديرية شرطة أربيل ألقت القبض على شخصينمشتبه بهما أحدهما يدعى (أ. س. ح) والآخر (ن. ك. و) قاما بإطلاق النار بسب خلافبسيط مما أدى إلى إصابة شخص، لافتاً إلى أن المتهمين اعترفا بالتهم الموجهةإليهما.

وأشارالبيان إلى أنه ووفقاً لقرار قاضي التحقيق تم توقيفهما استناداً للمادة (31/405)من قانون العقوبات، وما زال التحقيق مستمراً معهما.

وطلبالبيان من المواطنين عدم اللجوء مطلقاً إلى السلاح في الخلافات والحوادث غيرالمرغوب فيها، داعياً إياهم إلى إبلاغ الشرطة لحل مشاكلهممن خلال القانون.