فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030

2024-12-11 20:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الأربعاء، أن بطولة كأسالعالم لكرة القدم 2030 ستقام رسمياً في المغرب وإسبانيا والبرتغال على أن تستضيفثلاث دول في أمريكا الجنوبية مباراة واحدة لكل منها وذلك بمناسبة الذكرى المئويةللمسابقة.

وأعلنرئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو، القرار بعد مؤتمر غير عادي كشف خلاله عنفوز السعودية باستضافة مونديال 2034.

وتقدمملف واحد لاستضافة نسخة 2030 (المغرب، إسبانيا، البرتغال) وآخر لتنظيم 2034(السعودية)، لتُمنح حقوق تنظيم النسختين بالتزكية.

وقالإنفانتينو بشأن نسخة 2030 "ننقل كرة القدم لمزيد من الدول وعدد الفرقالمشاركة لم يقلل من الجودة، بل في الواقع عزز الفرصة".

وستشهدبطولة كأس العالم 2030، المقامة في ثلاث قارات وست دول هم المغرب وإسبانياوالبرتغال استضافة أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباريات للاحتفال بمناسبة مرور100 عام على انطلاق البطولة.

واستضافتأوروغواي أول بطولة لكأس العالم في عام 1930، كما استضافت الأرجنتين وإسبانياالنهائيات من قبل، بينما تستضيف البرتغال وباراغواي والمغرب البطولة لأول مرة.

وبعدهابأربع سنوات، ستصبح السعودية الدولة الثانية من منطقة الخليج التي تستضيف البطولة،وذلك بعد 12 عاماً من استضافة قطر لنسخة 2022.