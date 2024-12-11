أمانة بغداد: مشروع إدارة النفايات يقترب من الإحالة إلى شركة عالمية

2024-12-11 20:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأكدت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، أن مشروع إدارة النفايات وحرق 3 آلاف طن يوميًا في العاصمة اقترب من الإحالة إلى شركة عالمية متخصصة.وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، محمد الربيعي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المشروع يتم بالتنسيق مع الأمانة ووزارتي الكهرباء والبيئة وهيئة الاستثمار الوطنية، وقد وصلت إحالة المشروع إلى مراحله النهائية".وأوضح الربيعي، أنه "تم توفير الأراضي والمتطلبات اللازمة لإطلاق المشروع، والآن بانتظار الإحالة النهائية إلى واحدة من الشركات العالمية المؤهلة".وأشار إلى، أن "عدد الشركات المتنافسة تقلص من 14 شركة إلى شركتين فقط نتيجة فرز الأفضل بينها"، مؤكدا، أن "الجهات المعنية تدرس الخيارات لاختيار الشركة التي ستتولى نصب معمل حرق النفايات وإدارة المشروع، بما يحقق الأهداف البيئية والتنموية المستدامة".