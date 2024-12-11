بيت الحكمة يقيم المؤتمر الدولي الثالث عن الهجرة واللجوء والتحديات الإنسانية

2024-12-11 20:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انطلقت في بغداد، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، أعمال المؤتمر العلمي الحادي عشر والدولي الثالث الذي أقامه بيت الحكمة عن الهجرة واللجوء والتحديات الإنسانية.

وشارك في المؤتمر الذي أقامه قسم الدراسات الاجتماعية في بيت الحكمة باحثون وأساتذة جامعات من عدد من الجامعات العراقية والعربية والدولية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وعدد من المنظمات والوكالات الدولية ذات الاختصاص واتحاد الجامعات العربية ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الهجرة والمهجرين ونقابة الصحفيين وشبكة الاعلام العراقي واتحاد الكتاب العرب.

وقدمت في المؤتمر أوراق بحثية، تناولت ظاهرة الهجرة واللجوء الإنساني والسبل الكفيلة بإيجاد حلول لتلك الظاهرة، ورفع المعاناة الإنسانية عن آلاف المهاجرين من بلدانهم الى دول أخرى، ممن يعانون ظروف قاهرة تتمثل في صعوبات العيش ورفض أغلب الحكومات استقبال المهاجرين وما يتكبدونه من مآس إنسانية خلال رحلات عبر البحار بمبالغ خيالية ويتعرض حياة الكثيرين منهم للموت أو إعادتهم الى من حيث أتوا، وتبلغ أعدادهم بمئات الآلوف كل عام.







