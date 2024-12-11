2024-12-11 20:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أكد قائممقام قضاء القائم في محافظة الانبار، تركي محمد المحلاوي، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، أن معبر القائم مع سوريا مفتوح للحالات الاستثنائية فقط.

وقال المحلاوي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المعبر مفتوح للحالات الاستثنائية، كأن يكون مواطنا سوريا عالقا في العراق، أو مواطنا عراقيا عالقا في سوريا، وهذا الاستثناء بأمر قيادة العمليات المشتركة حصرا".

وأضاف، أنه "حتى الآن لا يوجد تواصل مع الجهة المشرفة على معبر الجانب سوريا، ومن يسيطر هي الفصائل المسلحة، بانتظار عودة السلطة الرسمية والمؤسسات الحكومية للمباشرة بعملها".

وأشار إلى أنه "لا توجد عمليات تهريب في القائم إطلاقا، كون الشريط الحدودي مع سوريا بطول 20 كيلو متر، هنالك حواجز كونكريتية، وأبراج مراقبة، وانتشار لقوات حرس الحدود والجيش، ولا يمكن نشاط عمليات التهريب، أو تسلل الإرهابيين إطلاقا، والوضع الأمني داخل القائم ممتاز".

أما قائممقام الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي، أكد أمس الثلاثاء، أن الوضع بالقضاء مستقر جدا، فيما أشار الى ان مواطني الرطبة متعاونون مع الأجهزة الأمنية ولم يتبق حواضن للإرهاب.

وقال الدليمي لـ "بغداد اليوم"، إن "الوضع في الرطبة مستقر بشكل كبير وهنالك حركة عمرانية يشهدها القضاء وتكاتف ما بين الحكومة المحلية والقوات الامنية والمواطنين"، مبينا أن "هنالك اجتماعات دورية مستمرة مع المواطن والأجهزة الامنية والحكومة المحلية والأمور تسير بالاتجاه الصحيح".

وتابع ان "الحدود ممسوكة بشكل ممتاز من قبل قواتنا الامنية"، منوها إلى أن "الحروب الحالية هي حروب غير تقليدية تعتمد على المواطن بالدرجة الاولى ولله الحمد فان المواطن الانباري متمسك بأرضه و بمحافظته وبقواته الامنية كما لا توجد حواضن لهذه الحركات في مناطقنا".



