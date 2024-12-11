السوداني يهنئ بن سلمان بفوز السعودية في تنظيم مونديال 2034

2024-12-11 20:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هنأ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني،ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، بمناسبة فوز المملكة باستضافةنهائيات كأس العالم لكرة القدم، في نسختها التي ستُقام سنة 2034، متمنياً دوامالازدهار والتقدم للرياض.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي تلقاه السوداني، من بن سلمان، وشهدالبحث في تطورات الأحداث على الساحة السورية، وتداعياتها على المنطقة، حيث تمالتأكيد من الجانبين على ضرورة التنسيق العربي المشترك، والعمل على تعزيز الحواربين جميع الأطراف السورية، وضمان أمن وسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

ووفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الاتصال الهاتفي شهد البحثفي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بمايحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.