رئيس الوزراء وولي العهد السعودي يبحثان تطورات الأحداث على الساحة السورية

2024-12-11 20:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، تطورات الأحداث على الساحة السورية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود".وأضاف البيان، أنه "جرى- خلال الاتصال- البحث في تطورات الأحداث على الساحة السورية، وتداعياتها على المنطقة، حيث تم التأكيد من الجانبين على ضرورة التنسيق العربي المشترك والعمل على تعزيز الحوار بين جميع الأطراف السورية وضمان أمن وسيادة سوريا ووحدة أراضيها".وأشار إلى، أن "الاتصال شهد البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".واختتم البيان، أن "رئيس مجلس الوزراء قدَّم تهانيه للأمير محمد بن سلمان، بمناسبة فوز المملكة باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، في نسختها التي ستُقام سنة 2034، متمنياً دوام الازدهار والتقدم للمملكة وشعبها الشقيق".